Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 апреля, 22:40

Политика

Песков заявил, что Россия должна быть сильной на фоне милитаризации Европы

Фото: kremlin.ru

Россия должна быть сильной на фоне милитаризации Европы, заявил Первому каналу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Опять разделительная линия в Европе. Поэтому мы должны быть к этому готовы, мы должны отдавать себе отчет, с кем мы имеем дело, мы должны быть сильными и должны достигать своих целей – прежде всего, в ходе специальной военной операции", – сказал представитель Кремля.

По его словам, европейские страны провозгласили Россию своим противником. Помимо НАТО, Европа развивает свое измерение общей политики в области безопасности.

"Фактически, дело идет к тому, что, скажем так, определенную эрозию в НАТО они будут компенсировать созданием своей идентичности в области безопасности", – добавил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Песков указал, что возможное проведение французско-польских учений с применением ядерного оружия демонстрирует стремление Европы к дальнейшей милитаризации и нуклеаризации. Подобное, считает он, не способствует стабильности и предсказуемости на Европейском континенте.

властьполитика

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика