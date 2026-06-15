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15 июня, 10:45

В мире

Пасынок кронпринца Норвегии получил четыре года тюрьмы за изнасилование

Фото: Getty Images/Tempus Magazine/Ian Gava

Пасынок кронпринца Норвегии Мариус Борг Хейби получил четыре года тюремного заключения по делу о сексуальных преступлениях. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на суд Осло.

Хейби признали виновным в изнасилованиях и других преступных эпизодах, но сам он все отрицает. Молодой человек имеет право обжаловать приговор.

Дело против пасынка короля Норвегии открыли еще в 2024 году, постепенно в него добавляли новые эпизоды. Хейби не признает обвинения в сексуальном насилии. Тем не менее во время следствия он заявлял, что под влиянием наркотиков использовал физическое насилие против одной из жертв.

Мариусу Боргу Хейби 29 лет. Он вошел в королевскую семью в 2001 году, когда мама Метте-Марит вышла замуж за кронпринца Хокона.

Ранее сообщалось, что против молодого человека выдвинуто 38 обвинений. В частности, речь идет о причинении телесных повреждений, изнасиловании четырех женщин, угрозах холодным оружием и нарушении запрета на приближение.

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