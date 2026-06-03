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03 июня, 18:07

Происшествия

Актер сериала "Как я встретил вашу маму" Ник Паскаль приговорен к пожизненному заключению

Фото: Getty Images/WireImage/Maury Phillips

Суд в США приговорил к пожизненному заключению актера Ника Паскаля, известного по эпизодическим ролям в сериалах "Как я встретил вашу маму" и "Касл". Об этом сообщает Mirror.

Паскаля признали виновным в домашнем насилии, изнасиловании и покушении на убийство бывшей девушки, визажиста Элли Шехон. Женщина осталась в живых после того, как Паскаль нанес ей 20 ножевых ранений. На слушание потерпевшая пришла в красном открытом платье, чтобы показать свои шрамы.

"Трагедия изменила всю мою жизнь. Я думала, что никогда не стану мамой", – заявила она.

Подсудимый выразил благодарность за спасение жертвы и попытался выразить раскаяние. Однако судья Хайден Закки остался непреклонен, назвав артиста опасным преступником и подчеркнув, что актера не приговорили к смертной казни лишь потому, что Шехон выжила.

Отношения пары начались на съемочной площадке, но вскоре закончились из-за жестокого поведения Паскаля. После расставания он начал преследовать женщину. В мае 2024 года актер ворвался в ее дом и устроил резню. Шехон спасла соседка. Артист был задержан в Техасе, когда попытался сбежать из страны. Ранее он уже был осужден за вождение в нетрезвом виде.

Ранее британский актер Ноэль Кларк, известный по роли в сериале "Доктор Кто", был задержан по подозрению в попытке изнасилования, которое произошло в Лондоне в 2007 году. Помимо этого, актеру вменяются непристойное поведение и сексуальные домогательства. В полиции отметили, что он был арестован 10 февраля и допрошен детективами в рамках расследования.

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