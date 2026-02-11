Форма поиска по сайту

11 февраля, 10:25

Происшествия

Актера сериала "Доктор Кто" Ноэля Кларка заподозрили в изнасиловании

Фото: ТАСС/Zuma/Tayfun Salci

Британский актер Ноэль Клар, известный по роли в сериале "Доктор Кто", задержан по подозрению в попытке изнасилования, которое произошло в Лондоне в 2007 году. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на The Guardian.

Помимо этого, артисту вменяются непристойное поведение и сексуальные домогательства. В полиции отметили, что он был арестован 10 февраля и допрошен детективами в рамках расследования.

Кроме того, проверяется возможная причастность Кларка к делу о вуайеризме, по которому он проходил ранее. Предположительно, эпизод относится к 2013 году и тоже связан с инцидентом в Лондоне. Актера отпустили под залог после допроса, расследование продолжается.

В "Докторе Кто" Кларк сыграл Микки Смита. Он также снимался в таких сериалах, как "Чисто английское убийство", "Центурион", "Стартрек: Возмездие" и многих других.

Ранее голливудского продюсера Дэвида Пирса приговорили к 146 годам тюрьмы без права на досрочное освобождение за доведение до смерти от передозировки двух женщин. Его также признали виновным в преступлениях против семи женщин в период с 2007 по 2021 год, включая изнасилование жертв без сознания или во время сна.

происшествияшоу-бизнесза рубежом

