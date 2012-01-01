Депардье назначили психологическое лечение после приговора по делу о домогательствах

Парижский суд признал Жерара Депардье виновным в сексуальных домогательствах к двум коллегам по фильму "Зеленые ставни". Актеру дали полтора года условно и обязали выплатить штраф. Артист вину не признает и планирует обжаловать приговор. Подробности – в материале Москвы 24.
"Я вульгарный, грубый, похабный"
13 мая суд Парижа признал Жерара Депардье виновным по делу о домогательствах: французского актера приговорили к 18 месяцам условного срока и назначили штраф в размере 20 тысяч евро. Артиста внесли в список лиц, совершивших преступления на сексуальной почве, назначили ему психологическое лечение, а также лишили гражданских прав на два года.
Суд рассмотрел жалобы 54-летней художницы-декоратора по имени Амели, которая работала с Депардье во время съемок фильма "Зеленые ставни" в 2021 году. Женщина рассказала, что актер начал приставать к ней, когда она устанавливала на площадке зонтики от солнца. Слова Амели, сказанные в суде, привело издание The Guardian: Жерар якобы зажал ее между ног, хватал за интимные места и предлагал "потрогать его большой зонтик". Она в страхе вырвалась, но успела заметить, что актеру понравилось происходящее.
Кроме того, показания дала 34-летняя ассистент режиссера Сара: она рассказала об инцидентах с Жераром на съемках той же картины. Девушка заявила, что Депардье без спроса обнимал ее, трогал за грудь и ягодицы.
В качестве свидетельниц выступили еще несколько женщин, которые признались, что в разные годы пострадали от домогательств актера. Адвокат обвинения Карин Дурье Дьебо заявила во время слушаний, что в киноиндустрии попросту закрывали глаза на поведение Депардье из-за его высокого положения.
В суде актер отрицал вину, однако признал, что вел себя на съемках некрасиво, например, мог выкрикивать бранные слова, обозначающие мужские и женские половые органы.
В свою очередь, адвокат звезды Жереми Ассус сообщил, что Жерар намерен обжаловать приговор. По мнению стороны защиты, суд не учел выявленную ложь и непоследовательность в обвинениях пострадавших.
"Я никогда не насиловал женщину"
Знаменитого француза не впервые обвиняют в домогательствах. По данным СМИ, претензии к Депардье есть у более чем двух десятков женщин. При этом большинство исков были отвергнуты из-за недостатка улик или за давностью произошедшего.
Актриса Шарлотта Арнольд рассказывала прессе, что актер дважды ее изнасиловал в 2018 году во время репетиции пьесы. Затем в СМИ вышло расследование, в котором еще 13 пострадавших обвинили артиста в домогательствах.
Жерар поначалу отмалчивался, но потом опубликовал открытое письмо в газете Le Figaro, в котором вину не признал.
Следствие продолжалось год, но в 2019-м было прекращено из-за отсутствия состава преступления. В 2020-м Арнольд подала апелляцию. Расследование этого дела продолжается, а Депардье по-прежнему отвергает обвинения.