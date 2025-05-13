Депардье получил 18 месяцев условного срока за домогательства

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Суд в Париже признал французского актера Жерара Депардье виновным по делу о домогательствах и приговорил его к 18 месяцам условного срока. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

В суде были рассмотрены жалобы 54-летней художницы-декоратора и 34-летней ассистентки режиссера. Они работали на киностудии во время производства фильма "Зеленые ставни". В процессе съемок, по их словам, актер позволял себе непристойные шутки и распускал руки.

Суд также принял решение внести Депардье в список лиц, совершивших преступления на сексуальной почве, назначить ему психологическое лечение, штраф в размере 20 тысяч евро и лишить его гражданских прав на два года.

Во время заседания актер не признал обвинения. Депардье будет подавать апелляцию на решение суда, сообщил его адвокат Жереми Ассус. По мнению стороны защиты, суд не учел выявленную ложь и непоследовательность в обвинениях женщин.

Депардье был заключен под стражу в 2024 году. Актеру "вручили повестку в исправительный суд", однако затем выпустили из комиссариата полиции.

Спустя время прокуратура Парижа потребовала начать судебный процесс в отношении Депардье, а в марте текущего года запросила для него 18 месяцев условного лишения свободы. В число требований, помимо прочего, вошла компенсация гражданским сторонам.

