The Athletic: хоккеиста Панарина обвинили в сексуальных домогательствах

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Российский хоккеист – нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин выплатил компенсацию девушке, обвинившей его в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, предполагаемое домогательство произошло в декабре 2023 года. На тот момент девушка была постоянным участником группы, путешествующей с командой. На послематчевой встрече Панарин якобы забрал ее телефон и сказал, чтобы она пришла за ним в гостиничный номер. Там спортсмен якобы прижал девушку к кровати, но она оттолкнула его и ушла.

Сама девушка покинула организацию после достижения соглашений, включающих в себя пункты о неразглашении и непризнании правонарушений. Одно из них касалось урегулирования дела с Панариным.

Как отметил источник, она сообщила об этом в клуб примерно через три месяца в рамках расследования другого инцидента. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) сообщили, что клуб нанял стороннюю юридическую фирму для проведения независимого расследования. Также нет информации о том, сообщала ли девушка о произошедшем в правоохранительные органы.

В августе 2024 года MSG Sports (компания, владеющая клубом. – Прим. ред.) и Панарин достигли мирового соглашения с женщиной, указано в материале. Также не уточняется, подвергался ли Панарин дисциплинарным мерам.

Ранее 16-летняя фигуристка Вероника Жилина заявила о домогательствах со стороны тренера и хореографа Сергея Розанова. По ее словам, во время сборов в Кисловодске он приходил к ней в номер и долго уговаривал сделать ей массаж.

Мама фигуристки сообщила, что тренер домогался до дочери, когда ей было 11 лет. Сам Розанов, по данным СМИ, не стал комментировать ситуацию.