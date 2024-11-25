На Урале подозреваемого в домогательствах священника запретили в служении

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Священнослужителя Екатеринбургской епархии, которого подозревают в совершении действий сексуального характера, отстранили от должности и запретили проводить богослужения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу епархии.

В понедельник, 25 ноября, в местных СМИ появилась информация о том, что 27-летний служитель из одного из храмов столицы Урала занимался мастурбацией рядом с подъездом жилого дома на улице Куйбышева.

Отмечалось, что мужчина преградил путь девушке к подъезду, а затем повалил ее на землю и начал домогаться. По версии журналистов, подозреваемым является Даниил Сидоров, секретарь-референт митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.

Тем временем региональный Следственный комитет воздержался от комментариев. На данный момент в суде рассматривается мера пресечения Сидорову, однако статья, по которой он обвиняется, не была названа.

Ранее в некоторых русскоязычных зарубежных изданиях и венгерских СМИ появились сообщения об обвинениях в сексуальных домогательствах, публично выдвинутых против митрополита Будапештского и Венгерского Илариона (в миру – Григорий Алфеев) протодиаконом Георгием Сузуки. Иларион назвал обвинения попыткой "состричь деньги".

По его словам, с обвинителем он познакомился, когда был главой отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата. После назначения Илариона на пост митрополита в Венгрии Сузуки изъявил желание приехать и стать его келейником (помощником). После этого к ним стала приходить Вероника Сузуки, называвшая себя его матерью, однако таковой не являвшаяся, уточнил Иларион. Она требовала оплачивать ее расходы, а также вымогала деньги через "сына".

Затем Священный синод Русской православной церкви временно отстранил митрополита от управления Будапештско-Венгерской епархией. Кроме того, иерарха освободили и от других церковных должностей.