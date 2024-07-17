Митрополит Иларион назвал обвинения в домогательствах попыткой вымогательства

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Митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (в миру – Григорий Алфеев) назвал обвинения в домогательствах попыткой "состричь деньги". Об этом он заявил в беседе с РБК.

По его словам, он познакомился в обвинившим его в домогательствах Георгием Сузуки (по паспорту – Джордж) заочно, еще когда был главой отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата. Митрополит рассказал, что тогда ему поступило сообщение от Сузуки, который написал о желании служить в церкви.

После назначения Илариона на пост митрополита в Венгрии Сузуки написал, что хочет приехать и стать его келейником (помощником), священнослужитель согласился. На тот момент Сузуки было 20 лет, уточнил митрополит.

Потом, продолжил Иларион, к ним стала приходить Вероника Сузуки, называвшая себя его матерью, однако таковой не являлась. Осенью прошлого года она приехала на семь недель. Требовала оплачивать ее расходы, а также вымогала деньги через "сына", уточнил священнослужитель.

"А он (Георгий Сузуки. – Прим. ред.) все свое время проводил с ней, обязанности свои переставал исполнять. Из-за этого росло напряжение между ним и моими помощниками. В дальнейшем оно переросло в открытый конфликт", – отметил Иларион.

Со слов священнослужителя, взаимоотношения между Вероникой и Георгием Сузуки были "странные". Молодой человек почти всегда общался с ней через наушник, позже при помощи скрытых устройств он начал регулярно записывать разговоры. Возможно, также вел видеосъемку скрытой камерой, сказал митрополит.

В начале января Сузуки уехал. До этого он жаловался на здоровье и отлучался, вспоминает митрополит. Также юноша просил у него денег, объясняя это тяжелым положением семьи.

Вероника Сузуки сказала в переписке, что Георгий уехал в Токио, "так как ему нужна длительная физическая и эмоциональная реабилитация". Митрополит предложил выплачивать ему ежемесячное пособие в размере двух тысяч евро, предполагая, что его отъезд связан с состоянием его и ее здоровья. Однако женщина намекнула, что Георгий "собрал большой архив материалов" о личной жизни Илариона и может его опубликовать, если священнослужитель не заплатит деньги. Как рассказал митрополит, 18 января Вероника Сузуки запросила 384 тысячи евро, заявив, что средства следует перевести ей.

На следующий день, указал Иларион, он заметил, что епархиальный дом обокрали, из сейфа украли ценные вещи. Он вызвал полицию. Подозреваемым оказался Сузуки. Его объявили в розыск.

В свою очередь, юноша заявил о домогательствах со стороны митрополита и выложил аудиозаписи, фотографии и фрагменты переписки с Иларионом. При этом он не отрицает того, что "взял" из дома Илариона дорогие часы и деньги на общую сумму 30 тысяч евро.

Иларион отвергает обвинения и утверждает, что готов оспорить подлинность выложенных в Сеть материалов в суде. В разговоре с изданием он обвинил Веронику в том, что она "сама не работает и не позволяет зарабатывать деньги честным путем" Георгию.

Ранее помощнику главы Астрахани Карену Григоряну Хамовнический суд столицы дал семь лет колонии строгого режима за вымогательство. Мужчину обвинили в вымогательстве свыше 4,5 миллиона рублей у директора по особым поручениям "Ростеха" Василия Бровко. Прокурор просил суд лишить обвиняемого свободы на 7,5 года.