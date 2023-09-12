Суд арестовал нового фигуранта дела вымогавшего 1 тыс биткоинов следователя

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Правоохранительные органы задержали Кристину Ляховенко – бывшую коллегу экс-начальника следственного отдела ГСУ СК по Тверскому району столицы Марата Тамбиева, который обвиняется в вымогательстве более 1 тысячи биткоинов у хакерской группировки Infraud Organization. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

Отмечается, что ее задержали в рамках уголовного дела в отношении Тамбиева. Так, было удовлетворено ходатайство Следственного комитета об аресте женщины. Она пробудет под стражей до 10 ноября 2023 года.

В сообщении подчеркнули, что Ляховенко предъявили обвинения по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"), части 1 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") и части 3 статьи 303 УК РФ ("Фальсификация доказательств, повлекшая тяжкие последствия").

Уточняется, что Ляховенко уволили с должности старшего следователя СО по Тверскому району СУ по ЦАО ГСУ СК РФ по Москве до задержания.

В июне Никулинский суд Москвы удовлетворил иск к Тамбиеву. Было вынесено решение, в соответствии с которым цифровую валюту обратили в доход РФ. Отмечалось, что злоумышленник вымогал у хакеров биткоины, полученные в результате противоправной деятельности.

Также бывшего командира 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения, защищающей Москву, генерал-майора Константина Огиенко арестовали по делу о взятке в особо крупном размере.

По предварительным данным следствия, с 28 по 29 июня 2023 года Огиенко совместно с командиром 4-й дивизией ПВО генерал-майором Дмитрием Беляцким в подмосковном Долгопрудном занимался вымогательством.

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