Суд обратил в доход РФ более 1 тыс биткоинов, переданных хакерами сотруднику СК

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Никулинский суд Москвы удовлетворил иск к бывшему начальнику следственного отдела ГСУ СК по Тверскому району столицы Марату Тамбиеву, который обвиняется в вымогательстве 1 032 биткоинов у хакерской группировки Infraud Organization. Об этом сообщает ТАСС.

"19 июня Никулинским районным судом Москвы по гражданскому делу в отношении Тамбиева М. Х. было вынесено решение, в соответствии с которым цифровую валюту в виде криптовалюты биткоин в размере 1032,1 ВТС, принадлежащую Тамбиеву М. Х., обратить в доход РФ", – указано в решении суда.

Отмечается, что Тамбиев вымогал у хакеров биткоины, полученные в результате противоправной деятельности.

В прошлом году глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что в России будет легализована криптовалюта. По словам министра, оборот криптовалюты должен быть легальным, корректным и соответствовать правилам, которые будут сформулированы.

Говоря о сроках легализации, Мантуров отметил, что "это тенденция времени и рано или поздно в том или ином формате это будет осуществляться".

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