В Госдуме рассказали, почему необходимо вводить регулирование криптовалюты

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что в России обязательно будет легализована криптовалюта. По его словам, власти прорабатывают этот вопрос. При этом в Центробанке РФ предупреждают об опасности таких активов. Разбираемся, в чем польза и вред криптовалют и как их необходимо регулировать.

Работа идет

По словам Мантурова, оборот криптовалюты в России должен быть корректным и легальным. Кроме того, для системы будут сформулированы правила, которым необходимо соответствовать. Когда именно будет легализована криптовалюта, глава Минпромторга не сказал, однако в том, что это случится, сомнений нет, подчеркнул он.





Денис Мантуров глава Минпромторга Вопрос, когда это произойдет, как это произойдет и как будет регулироваться – сейчас и ЦБ, и правительство этим активно занимаются. Но все склонны к пониманию того, что это тенденция времени и рано или поздно в том или ином формате это будет осуществляться.

Еще в начале апреля Минфин РФ доработал законопроект о регулировании цифровых валют. В документе уточнили и конкретизировали отдельные положения, в том числе по майнингу (так называют добычу цифровой валюты с помощью специального оборудования).

Кроме того, законопроект предусматривает комплексное регулирование криптовалютного рынка (сюда входит и порядок операций с цифровыми валютами и их выпуск). Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин написал 17 мая в своем телеграм-канале, что проект Минфина обсудят на партийной площадке "Единой России" в ближайшее время.

"Криптой" называют цифровую виртуальную валюту, которая вводится в оборот без участия Центрального банка. Она построена на открытой и распределенной технологии шифрования и хранения данных (блокчейн). У криптовалюты есть некоторые свойства, как и у классических денег. В частности, их используют как средства обмена или сбережений. В то же время курс криптовалют крайне неустойчив. К примеру, если один из самых популярных цифровых активов, биткойн, в октябре 2021 года стоил более 66 тысяч долларов, то в мае 2022-го его цена рухнула до 27 тысяч.

Однако к осторожности с "криптой" призывает Центробанк: по словам первого зампреда ЦБ РФ Ольги Скоробогатовой, число случаев мошенничества с цифровыми валютами стремительно растет. Вложения в них происходят исключительно наудачу, так как защитных механизмов от финансовых потерь не предусмотрено, предупредила она.

"Если люди серьезно подходят к инвестированию своих средств, то это должно быть всегда с пониманием, что вы можете в одну ночь оказаться в нуле. И дальше вы ничего с этим уже сделать не сможете", – отметила Скоробогатова во время выступления на просветительском марафоне "Новые горизонты" 18 мая.





Ольга Скоробогатова первый зампред ЦБ РФ Если вы хотите поиграться на свой страх и риск – наверное, каждый человек имеет право. Если вы хотите это серьезно рассмотреть как средство инвестирования, я бы этого не рекомендовала делать.

Она обратила внимание, что курс таких валют очень неустойчив. Это подтверждают данные Forbes о том, что к середине мая 11 разбогатевших на криптовалютах миллиардеров за два месяца обвала этого рынка совокупно лишились почти 50 миллиардов долларов. Это произошло на фоне стремительного падения курса биткойна.

Осторожность не помешает

Регулирование криптовалюты необходимо вводить, подчеркнул в разговоре с Москвой 24 зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Аркадий Свистунов. Не замечать востребованность этой очень перспективной отрасли просто нельзя, убежден он.

"Конечно, там есть и плюсы, и минусы, риски, о которых говорит Центральный банк. Но когда вводится понятное регулирование, все риски учитываются. Так они лечатся, страхуются. И тогда получается нормальная картина", – сказал парламентарий.





Аркадий Свистунов зампред комитета Госдумы по финансовому рынку На сегодняшний день огромное количество людей – оно уже исчисляется миллионами, у которых есть на кошельках криптовалюта, фактически находятся в "серой" зоне. При этом они не делают ничего плохого, просто инвестируют свои средства. Это нужно из "серой" зоны выводить.

Регулирование криптовалют уже введено во многих странах, напомнил Свистунов. "Очень надеюсь, что разработанный правительством законопроект до конца весенней сессии поступит в Госдуму. Мы его обязательно будем рассматривать", – отметил депутат.

В то же время, по его личной оценке, на первом этапе криптовалюты должны оставаться только средством инвестирования. Такой режим необходимо установить минимум на год, а то и на несколько лет. "Нужно посмотреть, как происходит оборот криптовалюты, вложения, как проходит информация об этих сделках, как идет налогообложение. В целом понаблюдать, как все работает. И только потом на основе полученной картины можно поставить вопрос о возможности расчетов по криптовалюте", – объяснил он.

Это связано с тем, что при введении платежей криптовалютами автоматически возникают риски потерять контроль над инфляцией, обратил внимание эксперт. Кроме того, существует вероятность возникновения "теневой" экономики: по этим причинам расчеты криптовалютой на сегодняшний день введены в очень ограниченном количестве стран.



В свою очередь, ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников сказал Москве 24, что в легализации криптовалют на сегодняшний день лучше взять паузу. Он обратил внимание, что эти активы до и после введения санкций – две разные реальности. Поэтому нужно наблюдать за тем, как они проявят себя в новой экономической ситуации.

"В так называемых недружественных странах уже обратили внимание, что использование криптовалют российским бизнесом – это способ ухода от санкций. Поэтому, легализуя их у нас, не создадим ли мы пространство для активных недружественных действий для нашей экономики? Я не говорю, что это обязательно может произойти. Но риски такие изучить надо, а на это нужно какое-то время", – объяснил Масленников.

Необходимо четко расставить приоритеты, для каких целей можно использовать криптовалюты, продолжил экономист. "Если для платежей и расчетов – я это не очень понимаю. В соответствии с Конституцией у нас рубль – единственное для этого средство. Он может быть цифровым, тестирование этой платформы уже началось. Надо посмотреть, что это даст экономике", – сказал эксперт.





Никита Масленников ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Навешивать на нашу финансовую систему, которая сейчас находится в очень хрупком состоянии, дополнительное средство платежей и расчетов с их непросчитанными рисками, на мой взгляд, нецелесообразно. Лично я бы взял паузу, посмотрел, что у нас получается с цифровым рублем и цифровыми активами, и после этого ставил вопрос о легализации криптовалют.

В этом вопросе крайне необходимо изучать мировой опыт, убежден эксперт. По мнению Масленникова, на сегодняшний день он противоречив и недостаточен, чтобы сделать четкие выводы о пользе таких активов. "Давайте предположим, что разрешили платить в криптовалютах. Сегодня человек их получил и очень доволен, а завтра это все обесценилось. Получается, он сильно проиграл", – привел пример Масленников.

Желающим вложиться нужно будет помнить о резких скачках курса этих активов, предупредил он. "В этом природа криптовалют. Возможно, жесткая оценка, но это как бы финансовые пирамиды. Причем очень сильно монополизированные. Тем не менее это пользуется популярностью. Как в любой пирамиде, сегодня можно сорвать куш, а дальше – потерять все", – подчеркнул специалист.

В качестве альтернативы экономист предложил вкладывать свои деньги в куда более надежные активы – например, в золото или платину.