Стоимость биткойна опустилась ниже 30 тыс долларов

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Стоимость биткойна впервые с июля 2021 года опустилась ниже 30 тысяч долларов.

На бирже Binance по состоянию на 03.13 по московскому времени биткойн падал в цене – до 29 972 долларов, на 12%. По данным портала CoinMarketCap криптовалюта подешевела до 30 178 долларов.

Ранее сообщалось, что компания Nexo и платежная система Mastercard создадут первую в мире платежную карту, обеспеченную криптовалютой. Предполагается, что пользователи смогут тратить средства, не продавая своих цифровых активов: они будут служить залогом по кредиту. Уточняется, что обычно кредитные карты ничем не обеспечены, по ним есть лимиты.

Новая карта будет привязана к предоставляемой Nexo кредитной линии, обеспеченной криптоактивами. Использовать ее при оплате можно будет практически в 100 миллионах магазинов по всему миру, где принимается Mastercard. Владельцы карт смогут тратить деньги в эквиваленте 90% стоимости их криптовалют.

