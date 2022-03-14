Эксперт рассказал, что будет с криптовалютой в 2022 году

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Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев рассказал, что будет с криптовалютой в 2022 году. Об этом он сообщил Москве 24.

"Я принципиально против криптовалюты. Я считаю, что это пузырь. Учитывая всю геополитику, плюс подъем ставки федрезерва, я считаю, что криптовалюта обнулится. Она будет торговаться на уровне 2012 года – это будет очень узкий сегмент", – отметил специалист.

По словам эксперта, за криптовалютой ничего нет, но у криптохейтеров существует своя логика. Так, чтобы сделать криптовалюту, нужен майнинг, а это потребление реальной стоимости.

"Мазут, газ, электричество. В условиях полувоенного положения, когда нужно экономить ресурсы, мое мнение – что государство (Центробанк) ни в одной нормальной стране мира, в том числе России, не откажется от монополии на эмиссию денег", – объяснил Разуваев.

Эксперт уточнил, что, несмотря на это, многие еще продолжают вкладываться, при этом последнее время криптовалюты росли.

"Я считаю, что 2022 год, когда ставка федрезерва будет повышаться, вполне может завершиться серьезным обнулением криптовалюты. Если биткойн будет стоить 1 000 долларов, я не сильно удивлюсь", – заключил специалист.

Ранее министерство финансов РФ внесло на рассмотрение правительства законопроект о регулировании криптовалют в России. Использование токенов в качестве платежных средств будет по-прежнему запрещено, однако к ним можно будет обращаться как к инвестинструменту. При этом документом предусмотрено разделение инвесторов по категориям и установление порогов вложений.

