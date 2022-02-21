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экономика

10:37

Минфин РФ внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют

экономика

Фото: depositphotos/spaxiax

Министерство финансов РФ внесло на рассмотрение правительства законопроект о регулировании криптовалют в России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Использование токенов в качестве платежных средств будет по-прежнему запрещено, однако к ним можно будет обращаться как к инвестинструменту. При этом документом предусмотрено разделение инвесторов по категориям и установление порогов вложений.

Так, перед покупкой криптовалюты потенциальному инвестору предложат пройти специальный онлайн-тест: в случае успешной сдачи он сможет приобретать токены на сумму до 600 тысяч рублей в год, в противном случае – до 50 тысяч. При этом в отношении квалифицированных инвесторов и юридических лиц подобные ограничения применяться не будут.

Кроме того, в России планируется создать реестр бирж и обменников, которые смогут участвовать в обороте цифровых валют. Их обяжут информировать граждан о высоких рисках вложения в подобные активы.

В конце января Банк России предложил запретить на территории РФ обращение криптовалют, чтобы снизить угрозы, обусловленные их распространением. Речь идет о запрете на организацию выпуска и (или) выпуск, обращение криптовалюты на территории страны, на вложения финорганизаций в криптовалюты, на использование отечественных финансовых посредников для осуществления операций с данными валютами, а также на их майнинг.

Позже Владимир Путин поручил кабмину и Центробанку провести дискуссию, в которой они должны будут согласовать свои позиции относительно регулирования рынка криптовалют в России.

Рынок криптовалюты начнут регулировать в России

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