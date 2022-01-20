ЦБ предложил запретить выпуск, майнинг и обращение криптовалют в России

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Банк России предложил запретить на территории России обращение криптовалют, чтобы снизить угрозы, обусловленные их распространением. Об этом говорится в докладе регулятора.
"Статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. На наш взгляд, целесообразны дополнительные меры", – говорится в документе.
ЦБ предложил внести ряд изменений в законодательство. Речь идет о запрете на организацию выпуска и (или) выпуск, обращения криптовалюты на территории страны, на вложения финорганизаций в криптовалюты, на использование отечественных финансовых посредников для осуществления операций с данными валютами, а также на их майнинг.
Ранее глава хедж-фонда Teza Technologies Михаил Малышев заявил, что стоимость биткойна в течение 3–6 лет достигнет своей максимальной отметки. Она может составить примерно 500 тысяч долларов.
Он отметил, что уже сейчас доля биткойна на рынке криптовалют постепенно снижается. Через несколько лет о его доминирующем положении на рынке можно будет забыть. По прогнозам эксперта, через 5–7 лет доля биткойна может составить всего 1/10 рынка.
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