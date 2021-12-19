Эксперт заявил, что стоимость биткойна достигнет своего потолка через 3–6 лет

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Стоимость биткойна в течение 3–6 лет достигнет своей максимальной отметки. Она может составить примерно 500 тысяч долларов. Об этом РИА Новости рассказал глава хедж-фонда Teza Technologies Михаил Малышев.

"Верхней планки цена BTC должна достигнуть в течение 3–6 лет. Какой именно она будет, сказать трудно, но диапазон 150–500 тысяч долларов вполне вероятен", – заявил Малышев.

Он отметил, что уже сейчас доля биткойна на рынке криптовалют постепенно снижается. Через несколько лет его доминирующем положении на рынке можно будет забыть. По прогнозам эксперта, через 5–7 лет доля биткойна может составить всего 1/10 рынка.

"Однако исторически такие процессы не бывают линейными, и эта точка будет достигнута гораздо раньше", – пояснил специалист.

По мнению Малышева, вероятность долгосрочного выживания биткойна снижает ошеломляющее потребление энергии. Так, на данный момент всего 22 страны тратят больше электричества, чем биткойн.

Эксперт подчеркнул, что биткойн по сути является первой пробой блокчейна.

"Он не был создан для быстрых, энергоэффективных вычислений, и уже существует большое количество монет, которые эту проблему решают", – убежден Малышев.

И рабочие блокчейн-проблемы, считает специалист, находятся в более выигрышном положении, чем биткойн. Так, Ethereum по сути является распределенным компьютером, как Solana, Cardano, Dot и другие. Биткойн при этом выступает в качестве набора случайных чисел на компьютере.

"Возможность запатентовать концепцию блокчейна и брать деньги за ее использование все бы коренным образом изменила. Но биткойн был создан как полностью распределенная система, где IP никому не принадлежит. В то время, как Ethereum, Solana, Cardano и Dot централизованы, за ними есть люди и IP", – пояснил он.

Фактически основатели других проектов монетизируют IP за счет комиссий за использование их блокчейна. Блокчейн биткойна при этом поддерживается благодаря тратящейся электроэнергии.

"А актив, из которого постоянно вытекает энергия, рано или поздно станет нулем на дальнем горизонте", – заключил Малышев.

Ранее сообщалось, что курс известных криптовалют обвалился в ночь на субботу, 4 декабря, примерно на 20%. Стоимость биткойна опустилась до 42 тысяч долларов. Такая цена стала минимумом с конца сентября.