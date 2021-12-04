Курс биткойна упал до 42 тысяч долларов

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Курс известных криптовалют обвалился в ночь на субботу, 4 декабря, примерно на 20%. Стоимость биткойна опустилась до 42 тысяч долларов. Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает агентство "Прайм".
Отмечается, что такая цена стала минимумом с конца сентября.
Общая капитализация рынка криптовалют уменьшилась на 16%, упав до 2 триллионов долларов.
К утру падение замедлилось, но по-прежнему остается сильным. Так, на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance цена биткойна по состоянию на 10:03 по московскому времени опустилась до 47,25 доллара (на 16,7%).
По данным портала CoinMarketCap, вычисляющего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткойн подешевел на 16,36%, до 47,6 доллара.
В цене упали и другие криптовалюты, популярные в России. В частности, курс Ethereum упал на 14,91%, до 3,89 тысячи долларов. Litecoin подешевел на 24,96%, до 153,2 доллара. А курс криптовалюты Monero составил 195,9 доллара, снизившись на 18,76%.
Между тем в начале ноября стоимость биткойна обновила исторический максимум, достигнув 68,32 тысячи долларов. Однако к концу месяца цена криптовалюты стала стремительно снижаться.
Биткойн вновь обновил исторический максимум
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