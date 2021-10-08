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Инвесторы назвали криптовалюту, способную превзойти биткойн. Опрос CoinShares показал, что 42% участников рынка полагают, что Ethereum обладает наиболее убедительными перспективами и через несколько лет обгонит биткойн по темпам роста.

Несмотря на одинаковое положение обеих криптовалют среди цифровых активов, в будущее биткойна верят всего 18% инвесторов. При этом сейчас в него, как и в Ethereum, вкладываются 30% опрошенных. В числе других популярных цифровых активов участники рынка назвали Cardano и Polkadot.

Главной причиной для инвестиций в криптовалюту респонденты назвали спекулятивные стратегии (35%). Еще 23% опрошенных считают цифровые активы инструментом для диверсификации портфелей.

Вместе с тем больше всего инвесторы опасаются регуляторных мер и запрета криптовалюты на государственном уровне. Сразу 58% опрошенных назвали эти риски ключевыми.

Нынешний курс Ethereum составляет более 3,5 тысячи долларов. За минувший год цена криптовалюты выросла более чем на 900%. При этом капитализация Ethereum достигает 421 миллиарда долларов.

5 октября курс биткойна вновь превысил отметку 50 тысяч долларов. Сделать это криптовалюте не удавалось более месяца (с 7 сентября).

Ранее директор по маркетингу криптовалютного пула "РОЙ Клуб" Сергей Ордин заявил, что пока прогноз по росту курса биткойна оправдывается, но маловероятно, что в этом году его стоимость достигнет 100 тысяч долларов.

