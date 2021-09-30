Россия стала мировым лидером по числу криптовалютных угроз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россия стала мировым лидером по количеству совершаемых мошеннических операций с криптовалютой. Такие данные приводятся в исследовании компании ESET, специализирующейся на информационной безопасности.

По данным специалистов, с мая по август текущего года в мире было зафиксировано снижение криптовалютных угроз на 23,6%. Это связывают с майским падением курсов Bitcoin, Monero и Ethereum.

"Однако данная тенденция не затронула Россию, где наблюдается всплеск интереса мошенников к владельцам криптокошельков. На сегодня каждая десятая афера с криптовалютами происходит в России (10% от всех выявленных случаев), на втором месте – Перу (6,8% от общего числа), на третьем месте – США (5,3%)", – цитирует ТАСС материалы исследования.

Отмечается, что самым популярным у мошенников способом обмана пользователей Сети является подделка ресурсов известных инвестиционных сервисов, куда потенциальных жертв заманивают с помощью агрессивной рекламы. Кроме того, растет популярность мошенничества с использованием имен различных знаменитостей, которые якобы инвестируют в криптовалюту и призывают своих поклонников делать то же самое.

"Хакеры тратят немалые средства, чтобы создать качественные подделки страниц известных людей в соцсетях, а затем от их имени устраивают рассылки на фишинговые ресурсы", – рассказал руководитель лабораторий по обнаружению угроз ESET Иржи Кропач.

По его словам, также мошенники пытаются убедить держателей действующих криптокошельков поделиться своими учетными данными под предлогом дальнейшего роста доходности.

Ранее гендиректор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон рассказал, почему биткойн растет на последних новостях об ожидаемом обновлении в сентябре. По его словам, на динамику биткойна в данный момент оказывают влияние несколько факторов. В том числе и регулирование рынка цифровых активов.