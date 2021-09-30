Россия стала мировым лидером по числу криптовалютных угроз

30 сентября, 20:46
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Россия стала мировым лидером по количеству совершаемых мошеннических операций с криптовалютой. Такие данные приводятся в исследовании компании ESET, специализирующейся на информационной безопасности.
По данным специалистов, с мая по август текущего года в мире было зафиксировано снижение криптовалютных угроз на 23,6%. Это связывают с майским падением курсов Bitcoin, Monero и Ethereum.
"Однако данная тенденция не затронула Россию, где наблюдается всплеск интереса мошенников к владельцам криптокошельков. На сегодня каждая десятая афера с криптовалютами происходит в России (10% от всех выявленных случаев), на втором месте – Перу (6,8% от общего числа), на третьем месте – США (5,3%)", – цитирует ТАСС материалы исследования.
Отмечается, что самым популярным у мошенников способом обмана пользователей Сети является подделка ресурсов известных инвестиционных сервисов, куда потенциальных жертв заманивают с помощью агрессивной рекламы. Кроме того, растет популярность мошенничества с использованием имен различных знаменитостей, которые якобы инвестируют в криптовалюту и призывают своих поклонников делать то же самое.
"Хакеры тратят немалые средства, чтобы создать качественные подделки страниц известных людей в соцсетях, а затем от их имени устраивают рассылки на фишинговые ресурсы", – рассказал руководитель лабораторий по обнаружению угроз ESET Иржи Кропач.
По его словам, также мошенники пытаются убедить держателей действующих криптокошельков поделиться своими учетными данными под предлогом дальнейшего роста доходности.
Ранее гендиректор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон рассказал, почему биткойн растет на последних новостях об ожидаемом обновлении в сентябре. По его словам, на динамику биткойна в данный момент оказывают влияние несколько факторов. В том числе и регулирование рынка цифровых активов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: