Эксперт назвал причины роста биткойна до 50 тыс долларов

Фото: depositphotos/VadimVasenin
Биткойн растет на последних новостях об ожидаемом обновлении в сентябре, рассказал гендиректор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Как долго продлится эта тенденция, сказать сложно. Возможен как и дальнейший рост до 52–54 тысяч долларов, так и снижение к уровню 42–45 тысяч долларов за монету", – отметил эксперт.
Он добавил, что на динамику биткойна в данный момент оказывают влияние несколько факторов.
Регулирование рынка цифровых активов необходимо Китаю, Евросоюзу, США и Великобритании. Эти страны хотят ввести свои аналоги цифровых валют, отметил специалист.
По его словам, уже в настоящее время видно, как КНР реализует проект по внедрению цифровой валюты, оказывая максимальное давление – вплоть до запрета майнинга.
Росс-Джонсон подчеркнул, что на данный момент вряд ли что-то может изменить тенденцию на усиление государственного регулирования.
В понедельник, 23 августа, курс биткойна кратковременно превысил отметку 50 тысяч долларов впервые с 15 мая.
В мае криптовалюта потеряла почти треть своей стоимости, тогда ее цена обрушилась до 37,3 тысячи долларов с 57,7. 20 июля снова произошло резкое падение в цене: курс биткойна опустился до отметки 29,56 тысячи долларов.
Ранее директор по маркетингу платформы "РОЙ Клуб" Сергей Ордин рассказал, что новый цикл роста этой криптовалюты начнется ближайшей осенью. По его словам, этому поспособствует новая волна коронавируса в мире, а также восстановление хешрейта биткойна.
В Китае показали огромную майнинг-ферму для добычи криптовалюты
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: