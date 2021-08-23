Эксперт назвал причины роста биткойна до 50 тыс долларов

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Биткойн растет на последних новостях об ожидаемом обновлении в сентябре, рассказал гендиректор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Как долго продлится эта тенденция, сказать сложно. Возможен как и дальнейший рост до 52–54 тысяч долларов, так и снижение к уровню 42–45 тысяч долларов за монету", – отметил эксперт.

Он добавил, что на динамику биткойна в данный момент оказывают влияние несколько факторов.

Регулирование рынка цифровых активов необходимо Китаю, Евросоюзу, США и Великобритании. Эти страны хотят ввести свои аналоги цифровых валют, отметил специалист.

По его словам, уже в настоящее время видно, как КНР реализует проект по внедрению цифровой валюты, оказывая максимальное давление – вплоть до запрета майнинга.

Росс-Джонсон подчеркнул, что на данный момент вряд ли что-то может изменить тенденцию на усиление государственного регулирования.

В понедельник, 23 августа, курс биткойна кратковременно превысил отметку 50 тысяч долларов впервые с 15 мая.

В мае криптовалюта потеряла почти треть своей стоимости, тогда ее цена обрушилась до 37,3 тысячи долларов с 57,7. 20 июля снова произошло резкое падение в цене: курс биткойна опустился до отметки 29,56 тысячи долларов.

Ранее директор по маркетингу платформы "РОЙ Клуб" Сергей Ордин рассказал, что новый цикл роста этой криптовалюты начнется ближайшей осенью. По его словам, этому поспособствует новая волна коронавируса в мире, а также восстановление хешрейта биткойна.

