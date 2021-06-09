Сальвадор первым в мире легализовал биткойн как платежное средство

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Законодательная ассамблея Сальвадора одобрила закон, который позволяет использовать биткойн как легальное платежное средство страны. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.
Уточняется, что за принятие закона проголосовали 62 из 84 депутатов. Так, Сальвадор стал первым в мире государством, которое легализовало биткойн в качестве платежного средства.
"Мы сделали это", – написал в Twitter глава ассамблеи депутат Эрнесто Кастро.
В соответствии с принятым законом, Сальвадор начнет использовать биткойн как платежное средство наряду с американским долларом. Как отмечается в документе, тип обмена между биткойном и долларом будет диктоваться рынком, все цены могут быть выражены в биткойнах, кроме того, биткойнами могут быть оплачены все налоги.
По данным СМИ, закон вступит в силу через 90 дней после публикации в официальном вестнике страны.
Ранее эксперт предложил хранить средства не в долларах и евро, а в биткойне, который получил название "цифровое золото". Приобретать валюту, по мнению Илле, следует регулярно.
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