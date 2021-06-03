Названы признаки тайного майнинга криптовалюты на личном ПК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Домашний или рабочий компьютер может добывать криптовалюту без ведома его владельца. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на основателя криптовалютной p2p-площадки Chatex Владислава Булочникова.

Эксперт рассказал, что на данный момент незаметно заставлять компьютер майнить криптовалюты способны расширения, торрент-файлы и пиратские онлайн-кинотеатры.

В качестве признаков, которые могут указывать, что компьютер проводит подобные операции, Булочников назвал замедление работы, долгую загрузку приложений и слишком активную работу вентилятора.

"Это говорит о перегруженности системы разным софтом. Необходимо проверить, какие именно приложения в данный момент работают, что происходит с компьютером. Если обнаруживаются приложения, которые пользователь не запускал и не использует для работы и личных целей, нужно эти приложения удалить", – сказал основатель Chatex.

Также он порекомендовал почистить компьютер с помощью антивируса и обновить системы защиты. В случае если неизвестные программы вновь появляются сами по себе, необходимо отключить доступ к Сети и вновь запустить антивирус.

Эксперт добавил, что стопроцентной защиты от вирусов нет, однако снизить риски поможет внимательное отношение к загрузкам контента, посещение только проверенных сайтов и регулярное обновление антивируса.

Ранее стало известно, что в Россию привезли самую крупную разовую партию оборудования для майнинга биткойнов общей мощностью 70 мегаватт. Все оборудование поступило из Азии, название компании-поставщика не раскрывалось.