Названы признаки тайного майнинга криптовалюты на личном ПК

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Домашний или рабочий компьютер может добывать криптовалюту без ведома его владельца. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на основателя криптовалютной p2p-площадки Chatex Владислава Булочникова.
Эксперт рассказал, что на данный момент незаметно заставлять компьютер майнить криптовалюты способны расширения, торрент-файлы и пиратские онлайн-кинотеатры.
В качестве признаков, которые могут указывать, что компьютер проводит подобные операции, Булочников назвал замедление работы, долгую загрузку приложений и слишком активную работу вентилятора.
"Это говорит о перегруженности системы разным софтом. Необходимо проверить, какие именно приложения в данный момент работают, что происходит с компьютером. Если обнаруживаются приложения, которые пользователь не запускал и не использует для работы и личных целей, нужно эти приложения удалить", – сказал основатель Chatex.
Также он порекомендовал почистить компьютер с помощью антивируса и обновить системы защиты. В случае если неизвестные программы вновь появляются сами по себе, необходимо отключить доступ к Сети и вновь запустить антивирус.
Эксперт добавил, что стопроцентной защиты от вирусов нет, однако снизить риски поможет внимательное отношение к загрузкам контента, посещение только проверенных сайтов и регулярное обновление антивируса.
Ранее стало известно, что в Россию привезли самую крупную разовую партию оборудования для майнинга биткойнов общей мощностью 70 мегаватт. Все оборудование поступило из Азии, название компании-поставщика не раскрывалось.
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