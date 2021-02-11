В РФ привезли крупнейшую партию оборудования для майнинга биткоинов

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В Россию привезли самую крупную разовую партию оборудования для майнинга биткоинов общей мощностью 70 мегаватт.

Как рассказал газете "Коммерсант" гендиректор оператора дата-центров BitRiver Игорь Рунец, поставка одной партией 20 тысяч устройств (14 фур) состоялась в конце 2020 года.

По его словам, в Братске (Иркутская область) под клиента был запущен отдельный ангар. Все оборудование поступило из Азии, названия компании-поставщика Рунец не раскрыл.

Руководитель дата-центра Six-Nines (Швеция) Сергей Трошин полагает, что закупалось оборудование BTC ASIC, а сумма сделки может достигать 40-60 миллионов долларов. Он добавил, что на ввезенном оборудовании можно майнить около 1,1 процента от всей мощности мировой биткойн-сети.

По оценкам Артема Еремина из Chilkoot (дистрибутор производителей майнингового оборудования в РФ), оборудование способно обеспечить три месяца работы розничного рынка майнинга в России.

Исполнительный директор Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Александр Бражников указал, что РФ занимает третье место в мире по майнингу благодаря низкой цене электроэнергии и излишкам мощностей.

Цена биткойна ранее установила новый исторический максимум – 47,174 тысячи долларов. Котировки выросли на фоне новостей о том, что компания Илона Маска Tesla инвестировала 1,5 миллиарда долларов в криптовалюту.