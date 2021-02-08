Эксперт считает, что биткойн продолжит обновлять максимумы

Фото: depositphotos/ulchik74
Биткойн, возможно, продолжит обновлять максимумы за счет новой волны привлечения мелких игроков крипторынка перед неизбежной коррекцией. Таким прогнозом на стоимость криптовалюты поделился член экспертного совета ГД по цифровой экономике Арсений Поярков, сообщает РИА Новости.
8 февраля стоимость биткойна установила новый исторический максимум.
"Рынки тяжело больны избытком дешевой ликвидности, она тяжелым грузом давит на реальный сектор, и крипторынок, как младший брат, тоже получает свою дозу денег. Институционалам удалось начать новую волну привлечения мелких игроков, поэтому мы еще можем увидеть максимумы перед неизбежной коррекцией", – объяснил Поярков.
Котировки растут на фоне новостей о том, что Tesla инвестировала 1,5 миллиарда долларов в криптовалюту. По обновленной политике компания Маска может инвестировать часть денежных средств в определенные альтернативные резервные активы, среди которых цифровые активы.
Как считает эксперт, сейчас цена биткойна меняется на фоне информационного шума.
Ранее биткойн подорожал на 19% после упоминания Илоном Маском в Twitter. До этого скачка в течение часа стоимость варьировалась от 32,1 до 32,6 тысячи долларов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: