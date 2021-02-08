Эксперт считает, что биткойн продолжит обновлять максимумы

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Биткойн, возможно, продолжит обновлять максимумы за счет новой волны привлечения мелких игроков крипторынка перед неизбежной коррекцией. Таким прогнозом на стоимость криптовалюты поделился член экспертного совета ГД по цифровой экономике Арсений Поярков, сообщает РИА Новости.

8 февраля стоимость биткойна установила новый исторический максимум.

"Рынки тяжело больны избытком дешевой ликвидности, она тяжелым грузом давит на реальный сектор, и крипторынок, как младший брат, тоже получает свою дозу денег. Институционалам удалось начать новую волну привлечения мелких игроков, поэтому мы еще можем увидеть максимумы перед неизбежной коррекцией", – объяснил Поярков.

Котировки растут на фоне новостей о том, что Tesla инвестировала 1,5 миллиарда долларов в криптовалюту. По обновленной политике компания Маска может инвестировать часть денежных средств в определенные альтернативные резервные активы, среди которых цифровые активы.

Как считает эксперт, сейчас цена биткойна меняется на фоне информационного шума.

Ранее биткойн подорожал на 19% после упоминания Илоном Маском в Twitter. До этого скачка в течение часа стоимость варьировалась от 32,1 до 32,6 тысячи долларов.