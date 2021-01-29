Биткоин подорожал на 19% после упоминания Маском в Twitter

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После того как гендиректор компании SpaceX Илон Маск к своей подписи в Twitter добавил хештег #bitcoin, криптовалюта подорожала на 19%, сообщает "Газета.ру".

Согласно данным CoinDeskе, цена биткоина увеличилась до 37,6 тысячи долларов.

Уточняется, что до этого скачка в течение часа стоимость биткоина варьировалась от 32,1 до 32,6 тысячи долларов.

По мнению экспертов, котировки электронной валюты будут расти минимум до конца первого квартала.

Исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Александр Бражников связал рост стоимости биткоина с повышенным интересом к этой сфере экономики. Он подчеркнул, что люди обращают внимание на другие способы заработка. По словам Бражникова, сейчас более актуальным стали те сектора экономики, в которых имеется меньше проблем.