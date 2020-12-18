Эксперты спрогнозировали бурный рост курса биткоина в 2021 году

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Эксперты спрогнозировали рост курса биткоина до 31 тысячи долларов в будущем году, сообщает газета "Известия".
В материале говорится, что стоимость криптовалюты 17 декабря впервые в истории достигла 23 тысяч долларов. С начала года стоимость биткоина возросла более чем на 300%, отмечают эксперты.
Согласно прогнозам, котировки биткоина продолжат расти минимум до конца первого квартала будущего года.
Руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур выразил мнение, что стоимость биткоина в будущем году может составить 31 тысячу долларов, после чего курс стабилизируется.
По мнению специалистов, стоимость криптовалют будет меняться под влиянием колебаний глобальной экономики. На курсе могут сказаться инвестиции крупных компаний, эффективность вакцин от коронавируса и последствия пандемии для экономики, а также активность на фондовых рынках, подчеркивают экономисты.
Исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Александр Бражников связал рост стоимости биткоина с повышенным интересом к этой сфере экономики. Он подчеркнул, что люди обращают внимание на другие способы заработка. По словам Бражникова, сейчас более актуальным стали те сектора экономики, в которых имеется меньше проблем.
Стоимость биткоина обновила исторический максимум
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