Цена биткоина превысила 23 тыс долларов

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Биткоин в ходе торговой сессии подорожал на 8,1% – до 23,09 тысячи долларов, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов на 12:06 по московскому времени.

Уточняется, что на 12:13 биткоин торговался на отметке 23,433 тысячи долларов (+9,71%).

Ранее независимый эксперт Мансур Гусейнов спрогнозировал дальнейший рост электронной валюты, если не произойдет резкое снижение в течение одного-двух дней.

Исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Александр Бражников связал рост стоимости биткоина с повышенным интересом к этой сфере экономики.

