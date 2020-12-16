Эксперт прокомментировал рост цены на биткоин

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Исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Александр Бражников связал рост стоимости биткоина с повышенным интересом к этой сфере экономики, передает RT.

Он подчеркнул, что люди обращают внимание на другие способы заработка. По словам Бражникова, сейчас более актуальным стали те сектора экономика, в которых имеется меньше проблем.

"Все больше людей пользуются этими услугами, все больше можно услуг купить и продать, использовать все финансовые возможности", – сказал Бражников.

Он отметил, что биткоин не является вечной валютой.

"Биткоин – это же не вечная валюта, она в конечном итоге закончится и реально будет стоить дороже... Это (производство криптовалюты. – Прим. ред.) не может продолжаться вечно, как с долларами", – добавил специалист.

В среду цена электронной валюты обновила исторический максимум. Вечером 16 декабря стоимость биткоина составила 20 042 доллара. В настоящий момент на долю данной валюты приходится около 66% всего глобального рынка криптовалют.