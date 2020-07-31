Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года

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Владимир Путин подписал закон, запрещающий криптовалюты как средство платежа в России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон разрешает проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА) с 2021 года. Под ЦФА понимаются цифровые права, выпуск, учет и обращение которых возможны только через внесение записей в информационной системе на основе распределенного реестра.

Они могут быть объектом залога, сделок купли–продажи, обмена одного вида ЦФА на другой или на цифровые права иных видов. При этом ЦФА не признаются средством платежа.

Банк России сможет определить признаки ЦФА, приобрести которые смогут лишь квалифицированные инвесторы. В пределах определенной суммы это будет возможно для неквалифицированных инвесторов-физлиц.

Цифровой валютой считается совокупность электронных данных в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, но не являются денежной единицей. Гражданский оборот криптовалюты будет ограничен.

Ранее закон одобрили в Совфеде и Госдуме. Учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Александр Трещев отмечал, что сейчас вкладываться в криптовалюту не стоит, поскольку из-за пандемии коронавируса валютный рынок нестабилен.

В ноябре прошлого года СМИ сообщали, что ЦБ и Росфинмониторинг хотят запретить использовать криптовалюты для оплаты покупок. Виртуальными деньгами можно было расплатиться в некоторых интернет-магазинах, а фрилансеры могут получать ими гонорары. В СМИ объяснялось, что регуляторы были обеспокоены криминалом в секторе цифровых активов.

Глава ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин высказал точку зрения, что в РФ запрещать фактически нечего: рынка криптовалюты в стране пока нет. Некоторые организации утверждали, что будут принимать ее, однако на деле этого не происходило, подчеркивал эксперт.