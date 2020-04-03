Эксперт предостерег от вкладов сбережений в криптовалюту

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Учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Александр Трещев отметил, что в настоящий момент не стоит вкладываться в криптовалюту.
Он поделился мнением в связи с тем, что в настоящий момент из-за пандемии коронавируса валютный рынок продолжает оставаться нестабильным. Поэтому существует мнение, что наиболее безопасным вариантом для сохранения средств является вложение в криптовалюту.
Трещев же считает, что это не самая лучшая идея для вложения денег, поскольку рынок криптовалюты считается развивающимся и "пены там гораздо больше, чем реальных вещей".
"Скорее, это дикий рынок. Мы помним рынок ICO, где 90 с лишним процентов участников оказались мошенниками, которые собрали деньги с рынка и оставили без проектов и денег всех тех, кто рассчитывал приумножить свои капиталы", – подчеркнул Трещев в эфире радио Sputnik.
2 апреля рубль отыграл несколько позиций по отношению к доллару и евро. Курс первого по отношению к российской валюте опустился ниже 78 рублей, второго – ниже 85 рублей.
Укрепление позиций рубля связывают с произошедшим ростом цен на нефть. Так, фьючерсы марки Brent 2 апреля поднялись до отметки в 36,29 доллара за баррель. Увеличение стоимости черного золота связывают со словами президента США Дональда Трампа. Он рассказал о подвижках в переговорах между Россией и Саудовской Аравией в вопросе возобновления сделки по сокращению добычи.
Касаясь валютного законодательства в России, необходимо вспомнить, что президент России Владимир Путин подписал закон о смягчении наказания за валютные преступления.
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