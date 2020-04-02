В Кремле не подтвердили информацию о беседе Путина с саудовским принцем

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил, что Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Сальманом.

"Нет, разговора не было", – цитирует представителя Кремля "Интерфакс".

Об этом разговоре ранее написал в Twitter президент США Дональд Трамп.

"Только что поговорил с моим другом наследным принцем Саудовской Аравии, который поговорил с президентом России Путиным, и ожидаю, что они будут сокращать примерно на 10 миллионов баррелей и, возможно, значительно больше", – сообщил он.

Также американский лидер добавил, что если Саудовская Аравия и РФ сократят добычу нефти, то это будет замечательно для нефтегазовой промышленности.

Проблемы на мировом нефтяном рынке начались после того, как страны ОПЕК+ не смогли согласовать договор о сокращении объемов добычи нефти. Так, от данного соглашения отказались Россия и Казахстан. В связи с чем произошли скачки в курсах валют, доллар и евро подорожали по отношению к рублю.