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Москва 24

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Политика

18:13

В Кремле не подтвердили информацию о беседе Путина с саудовским принцем

власть политика

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил, что Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Сальманом.

"Нет, разговора не было", – цитирует представителя Кремля "Интерфакс".

Об этом разговоре ранее написал в Twitter президент США Дональд Трамп.

"Только что поговорил с моим другом наследным принцем Саудовской Аравии, который поговорил с президентом России Путиным, и ожидаю, что они будут сокращать примерно на 10 миллионов баррелей и, возможно, значительно больше", – сообщил он.

Также американский лидер добавил, что если Саудовская Аравия и РФ сократят добычу нефти, то это будет замечательно для нефтегазовой промышленности.

Проблемы на мировом нефтяном рынке начались после того, как страны ОПЕК+ не смогли согласовать договор о сокращении объемов добычи нефти. Так, от данного соглашения отказались Россия и Казахстан. В связи с чем произошли скачки в курсах валют, доллар и евро подорожали по отношению к рублю.

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