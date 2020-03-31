Аналитик рассказал о перспективах роста цен на нефть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов объяснил, что вследствие пандемии коронавируса на нефтяном рынке спрос и предложение продолжают оставаться нестабильными, сообщает ИА "НСН".
Он отметил, что введенные ограничения на передвижение во всем мире влияют на спрос на нефть. Так, исходя из сегодняшнего момента, очевидно, что предположения о росте спроса на черное золото в 2020 году оказались неверными.
"Второй вопрос, который необходимо решить, – это вопрос предложения. У нас есть некий конфликт, который, по сути, развязала Саудовская Аравия. И главный вопрос, который возникает в связи с этим: насколько долго Саудовская Аравия будет продолжать вот эти странные телодвижения", – сказал Фролов.
Он не исключил, что в ближайшее время возможен рост цен на нефть, поскольку производство черного золота в некоторых странах дорого обходится предприятиям. Кроме того, стоимость нефти не сможет долго оставаться на столь низком уровне, поскольку в долгосрочной перспективе спрос на черное золото будет расти.
"Но если ситуация будет развиваться так, как предполагается в данный момент: эпидемия пройдет, спрос будет восстанавливаться и вернется к обычным показателям, то тенденции к росту, которая наблюдалась довольно долго, то дешевые углеводороды не сможет обеспечить даже текущие затраты на производство во многих регионах мира", – отметил Фролов.
Он добавил, что низкая стоимость нефти отпугнет потенциальных инвесторов, в связи с чем снизится предложение, что также спровоцирует рост цен на нефть.
Помимо этого, Фролов обратил внимание, что именно восстановление спроса до показателей в 100 миллионов баррелей в сутки вкупе с нормализацией отношений между странами-участницами формата ОПЕК+ позволит обеспечить резкий рост стоимости черного золота.
"[Страны ОПЕК+ и США] обладают крупнейшей в мире на данный момент нефтедобывающей отраслью и при этом стоят на пороге масштабного кризиса этой отрасли с последующим сокращением добычи и многочисленными разорениями участников рынка", – подчеркнул Фролов.
Ранее стало известно, что стоимость на нефть марки Brent опустилась до показателей в 21,82 доллара за баррель. А стоимость российской нефти сорта Urals и вовсе уменьшилась до 16,2 доллара за баррель.
Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп обсудили цены на нефть в ходе телефонных переговоров, запланированных на вечер 30 марта. Они пришли к согласию, что стабильность на мировом рынке энергии в настоящий момент очень важна.
Цены на нефть начали ползти вниз после неудавшихся переговоров между Россией и странами ОПЕК. Стороны не смогли договориться по поводу ограничений добычи черного золота.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: