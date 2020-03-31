Аналитик рассказал о перспективах роста цен на нефть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов объяснил, что вследствие пандемии коронавируса на нефтяном рынке спрос и предложение продолжают оставаться нестабильными, сообщает ИА "НСН".

Он отметил, что введенные ограничения на передвижение во всем мире влияют на спрос на нефть. Так, исходя из сегодняшнего момента, очевидно, что предположения о росте спроса на черное золото в 2020 году оказались неверными.

"Второй вопрос, который необходимо решить, – это вопрос предложения. У нас есть некий конфликт, который, по сути, развязала Саудовская Аравия. И главный вопрос, который возникает в связи с этим: насколько долго Саудовская Аравия будет продолжать вот эти странные телодвижения", – сказал Фролов.

Он не исключил, что в ближайшее время возможен рост цен на нефть, поскольку производство черного золота в некоторых странах дорого обходится предприятиям. Кроме того, стоимость нефти не сможет долго оставаться на столь низком уровне, поскольку в долгосрочной перспективе спрос на черное золото будет расти.

"Но если ситуация будет развиваться так, как предполагается в данный момент: эпидемия пройдет, спрос будет восстанавливаться и вернется к обычным показателям, то тенденции к росту, которая наблюдалась довольно долго, то дешевые углеводороды не сможет обеспечить даже текущие затраты на производство во многих регионах мира", – отметил Фролов.

Он добавил, что низкая стоимость нефти отпугнет потенциальных инвесторов, в связи с чем снизится предложение, что также спровоцирует рост цен на нефть.

Помимо этого, Фролов обратил внимание, что именно восстановление спроса до показателей в 100 миллионов баррелей в сутки вкупе с нормализацией отношений между странами-участницами формата ОПЕК+ позволит обеспечить резкий рост стоимости черного золота.

"[Страны ОПЕК+ и США] обладают крупнейшей в мире на данный момент нефтедобывающей отраслью и при этом стоят на пороге масштабного кризиса этой отрасли с последующим сокращением добычи и многочисленными разорениями участников рынка", – подчеркнул Фролов.

Ранее стало известно, что стоимость на нефть марки Brent опустилась до показателей в 21,82 доллара за баррель. А стоимость российской нефти сорта Urals и вовсе уменьшилась до 16,2 доллара за баррель.

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп обсудили цены на нефть в ходе телефонных переговоров, запланированных на вечер 30 марта. Они пришли к согласию, что стабильность на мировом рынке энергии в настоящий момент очень важна.

Цены на нефть начали ползти вниз после неудавшихся переговоров между Россией и странами ОПЕК. Стороны не смогли договориться по поводу ограничений добычи черного золота.