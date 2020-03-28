"Роснефть" прекращает работы в Венесуэле и продает свои активы

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"Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле. В результате продажи активов, связанных с этой страной, компания получит пакет собственных акций в размере 9,6 процента, сообщает РИА Новости.

Активы в Венесуэле приобретает компания, которая полностью принадлежит российскому правительству. В "Роснефти" рассчитывают на снятие санкций американскими регуляторами с дочек компании.

Ранее США поставили срок до 20 мая, чтобы свернуть бизнес по Венесуэле с двумя дочерними структурами "Роснефти" – швейцарскими Rosneft Trading и TNK Trading. Структуры "Роснефти" обвиняют в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки.

Rosneft Trading попала из-за этого под санкции в феврале, TNK Trading – 12 марта. В Минфине США заявили, что после введения санкций против первой дочки та передала грузы венесуэльской нефти на вторую.