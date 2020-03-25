Трамп поддержал планы Эр-Рияда вытеснить Россию с нефтяных рынков

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Президент США Дональд Трамп выразил поддержку планам Саудовской Аравии вытеснить Россию с нефтяных рынков при помощи наращивания добычи топлива. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
Отмечается, что во время телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Трамп просил только "не допустить слишком сильного падения" цен на нефть.
В материале говорится, что глава Белого дома одобрил планы Эр-Рияда, но в то же время призвал не допустить слишком сильного падения нефтяных цен, чтобы защитить производителей топлива в США.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что подключится к обсуждению ситуации вокруг разногласий РФ и Саудовской Аравии по нефти.
При этом он выразил мнение, что низкие цены на сырье "разрушительны" для российской экономики.
Ирак, Кувейт и Саудовская Аравия после провала сделки ОПЕК+ снизили цены на нефть. По данным СМИ, такая политика направлена на ослабление позиций России.
Участники картеля не смогли договориться в отношении сокращения добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года, РФ и Казахстан отказались.
Совладелец "Лукойла" Леонид Федун ранее назвал решение о разрыве сделки нерациональным. По его словам, Россия ежедневно будет терять до 150 миллионов долларов.
Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что соглашение ОПЕК+ с точки зрения интересов России лишено смысла и является "мазохизмом". Он заявил, что соглашение не было партнерским и не влияет на рынок.
18 марта цена нефти марки Brent впервые с 2003 года опустилась ниже 25 долларов за баррель, а WTI упала до 21,5 доллара за баррель впервые с 2002 года.
Вслед за этим курс евро на Московской бирже поднялся до 88,72 рубля, а доллар достиг 80,87 рубля.
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