В "Роснефти" отметили вред соглашения ОПЕК+ для России

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Пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев заявил, что соглашение ОПЕК+ с точки зрения интересов России лишено смысла, сообщает РИА Новости.

"Мы, уступая собственные рынки, убираем с них дешевую арабскую и российскую нефть, чтобы расчистить место для дорогой сланцевой американской. И обеспечить эффективность ее добычи", – сказал он.

Таким образом, по словам Леонтьева, соглашение не влияет на рынок – объем предложения из-за него не меняется. Пресс-секретарь отметил, что сделанное предложение не было партнерским.

"Просто наши объемы замещаются объемами конкурентов. Это – мазохизм", – подчеркнул Леонтьев.

По мнению пресс-секретаря, на первом этапе соглашение ОПЕК+, возможно, и сыграло свою роль, но, скорее, как психологический фактор.

Он добавил, что помимо США и другие страны, находящиеся вне соглашения ОПЕК+, готовы наращивать добычу.

Заседание ОПЕК прошло в Вене 5 марта. Его участники обсудили рекомендацию комитета ОПЕК+ в отношении сокращения добычи нефти на фоне падения ее рыночного спроса.

Причиной такого процесса стала эпидемия коронавируса, который распространяется по планете. Официальная позиция России по реакции ОПЕК+ на коронавирус не обнародовалась.

Саудовская Аравия намерена увеличить добычу нефти в апреле до 10 миллионов баррелей в сутки. Таким образом Эр-Рияд намерен вынудить Россию и другие страны возобновить переговоры со странами, входящими в ОПЕК.