В Вене началось заседание ОПЕК по поводу рекомендации комитета ОПЕК+

Фото: ТАСС/FLORIAN WIESER/ЕРА

Заседание Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) началось в Вене. Ожидается, что его участники обсудят рекомендацию комитета ОПЕК+ в отношении сокращения добычи нефти. Об этом сообщает РИА Новости.

Меру рассматривают как необходимую на фоне падения рыночного спроса на топливо. Причиной данного процесса выступает эпидемия коронавируса, который распространяется по планете.

Предположительно, речь идет о сокращении объемов добычи примерно до уровня 1,5 миллиона баррелей в сутки. По словам министра энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, сделка уже согласована, но пока держится в тайне.

Россия на данный момент выступила против корректировки уровня добычи на второй квартал 2020 года. Позиция страны может измениться, поскольку серия встреч ОПЕК еще не завершена – следующее заседание в расширенном составе (с учетом ОПЕК+, стран, не входящих в организацию) состоится 6 марта.

Действующее соглашение о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Документ периодически продлевают, а его условия корректируются. В частности, в 2020 году альянс снизил количество добываемого топлива на 1,7 миллиона баррелей в сравнении с октябрем 2018 года.

В начале января сообщалось, что Россия за 2019 год установила рекорд по добыче нефти со времен СССР. В РФ выкачали из земного недра 560,2 миллиона тонн нефти.

