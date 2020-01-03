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Экономика

06:37

Россия установила рекорд по добыче нефти со времен СССР

экономика

Фото: ТАСС/Виктор Драчев

В 2019 году в России добыли 560,2 миллиона тонн нефти, что стало рекордом со времен Советского Союза, передает издание "Аргументы и факты". В 2017 и 2018 годах, когда нефть находилась на максимуме с советских времен, добыча составила 549 и 556 миллионов тонн, передает Bloomberg.

Согласно статистике, рекорд советской нефтяной промышленности по добыче нефти и конденсата был установлен в 1987 году – 569,5 миллионов тонн. Это эквивалентно 11,416 миллиона баррелей в день, тогда как показатель 2019 года составил 11,25 миллиона баррелей в день.

Отмечается, что данного результата Россия смогла добиться несмотря на сокращение добычи в рамках соглашения ОПЕК (Организация стран – экспортеров нефти). ОПЕК и ОПЕК+ (ряд стран, не входящих в организацию) приняли соглашение, которое неоднократно менялось и продлевалось, в 2017 году.

Ранее сообщалось, что в Сибири стартует активный поиск нефти, образовавшейся в донных морских отложениях возрастом от 250 до 540 миллионов лет. При этом отмечалось, что таяние вечной мерзлоты в связи с глобальным потеплением представляет угрозу для добычи российской нефти.

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