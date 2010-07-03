Bloomberg увидел угрозу нефтедобычи в России из-за потепления

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Таяние вечной мерзлоты в связи с глобальным потеплением представляет угрозу для добычи российской нефти. Как заявил аналитик Bloomberg Джулиан Ли, это стало причиной решения России присоединиться к Парижскому соглашению о климате.

По его словам, в отчете Арктического совета за 2017 год утверждается, что фундаменты в регионах вечной мерзлоты России уже не могут выдерживать нагрузку. Так, несущая способность арктических фундаментов снизилась более чем на 20 процентов в период с 1980 по 2010 год.

При этом на полуострове Ямал прогнозируется снижение несущей способности грунта на 25–50 процентов в период с 2015 по 2025 год. На юге, где находится Уренгойское месторождение природного газа, почва может потерять 50–75 процентов несущей способности.

Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев, который описал процессы нефтедобычи в условиях вечной мерзлоты в научных исследованиях, заявил НСН, что у России уже имеются технологии, способные противостоять таянию "жильного льда".

23 сентября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление кабмина о принятии Парижского соглашения по климату. По его словам, одна из важнейших задач заключается в том, чтобы развитие экономики происходило с учетом экологических требований.

Парижское соглашение в декабре 2015 года поддержали около 200 стран. Оно определяет мировой план действий по сдерживанию потепления. Все стороны должны снизить выбросы, принять меры по технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.