Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление кабмина о принятии Парижского соглашения по климату, передает ТАСС.

"Я подписал постановление. Это касается принятия Парижского соглашения по климату. Тема хорошо известная во всем мире, резонансная, о которой постоянно пишут и говорят", – сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

Премьер выразил мнение, что остановить глобальные изменения климата можно только сообща.

По его словам, одна из важнейших задач заключается в том, чтобы развитие экономики происходило с учетом экологических требований.

"А это новые технологии, новые проектные решения, развитие новых отраслей бизнеса, которых у нас не так много, – то, что связано с так называемой низкоуглеродной экономикой, зеленой экономикой", – отметил Медведев.

Парижское соглашение по климату подписали в декабре 2015 года. Соглашение определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Все стороны должны снизить выбросы, принять меры по технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.

Ранее директор Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Росгидромета Владимир Катцов сообщил, что изменение климата несет России ряд преимуществ. К ним необходимо подготовиться заранее.

По его словам, одной из потенциальных выгод может стать сокращение отопительного периода в связи с потеплением. Также при изменении климата Россия получает более легкий доступ к арктическому шельфу с его освоением. Упомянул Катцов и развитие гидроэнергетики благодаря изменениям в осадках.

Ранее ученые из Канады, Новой Зеландии, Великобритании, Германии и США пришли к выводу, что происходящие процессы вызовут сбои в океанских течениях и изменят уровень потепления по всему миру. Отмечается, что наиболее быстрое повышение уровня воды может случиться между 2065 и 2075 годом.

При этом на островных государствах в Тихом океане ожидается значительное повышение уровня воды, а вот вблизи ледниковых щитов он будет падать. Среди других вероятных последствий – ослабление течения Гольфстрим, повышение температуры воздуха в Арктике, Восточной Канаде и Центральной Америке, а также похолодание в северо-западной Европе.

