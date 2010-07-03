Глобальные изменения климата принесут России приятные бонусы

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Изменение климата несет России ряд преимуществ. К ним необходимо подготовиться заранее. Такое заявление сделал директор Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова Росгидромета Владимир Катцов.

"Сейчас ведомствам поручено создать национальный план адаптации. Не очень хорошо, что там говорится об адаптации к неблагоприятным изменениям климата. Адаптироваться нужно просто к изменениям климата, в том числе и к хорошим. Их надо уметь использовать. Тот же Северный морской путь", – сказал Катцов, передает РИА Новости.

По его словам, еще одной потенциальной выгодой может стать сокращение отопительного периода в связи с потеплением. Также при изменении климата Россия получает более легкий доступ к арктическому шельфу с его освоением. Упомянул Катцов и развитию гидроэнергетики благодаря изменениям в осадках.

Ранее ученые из Канады, Новой Зеландии, Великобритании, Германии и США пришли к выводу, что происходящие процессы вызовут сбои в океанских течениях и изменят уровень потепления по всему миру. Отмечается, что наиболее быстрое повышение уровня воды может случиться между 2065 и 2075 годами.

При этом на островных государствах в Тихом океане ожидается значительное повышение уровня воды, а вот вблизи ледниковых щитов он будет падать. Среди других вероятных последствий – ослабление течения Гольфстрим, повышение температуры воздуха в Арктике, Восточной Канаде и Центральной Америке, а также похолодание в северо-западной Европе.

По словам ученых, глобальная политика по климату, разработанная в соответствии с Парижским соглашением, не учитывает всех последствий таяния льдов.