Земле грозит климатический хаос

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Экстремальные погодные условия и непредсказуемые температурные перепады на Земле станут реальностью из-за таяния льдов в Арктике и Антарктике, пишет журнал Nature.

Ученые из Канады, Новой Зеландии, Великобритании, Германии и США сверили данные, полученные при моделировании возможных климатических эффектов со спутниковыми наблюдениями изменений в ледяных щитах.

Исследователи уверены, что происходящие процессы вызовут сбои в океанских течениях и изменят уровень потепления по всему миру. Отмечается, что наиболее быстрое повышение уровня воды может случиться между 2065 и 2075 годами.

При этом на островных государствах в Тихом океане ожидается значительное повышение уровня воды, а вот вблизи ледниковых щитов он будет падать.

Среди других вероятных последствий – ослабление течения Гольфстрим, повышение температуры воздуха в Арктике, Восточной Канаде и Центральной Америке, а также похолодание в северо-западной Европе.

По словам ученых, глобальная политика по климату, разработанная в соответствии с Парижским соглашением, не учитывает всех последствий таяния льдов.

Ранее другая группа исследователей обнаружила в антарктическом леднике Туэйтса, одном из самых опасных в мире, гигантскую полость высотой около 300 метров. Если ледник полностью исчезнет, уровень моря поднимется на 65 сантиметров.