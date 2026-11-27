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Прием обращений для программы "Итоги года с Владимиром Путиным" начался в 00:00 27 ноября. Отправить вопросы президенту можно до завершения эфира 10 декабря.

Обратиться к главе государства можно несколькими способами: через специальное мобильное приложение, сайт moskva-putinu.ru, СМС и ММС на номер 0-40-40 или по телефону 8 (800) 200-40-40.

Одновременно по всей стране заработают кол-центры. Принимать обращения будут представители "Ростелекома", активисты "Молодежки Народного фронта", ветераны специальной военной операции и участники волонтерских сообществ "Народные полки".

Сотрудники центров будут регистрировать поступившие вопросы, систематизировать их и передавать на дальнейшую обработку.

С 2024 года для анализа обращений также используют нейросеть GigaChat. Она распределяет сообщения по темам и помогает определять вопросы, требующие наиболее оперативного ответа.

В этом году компания представила обновленную модель. Теперь ИИ-оператор может поддерживать диалог с автором обращения: задавать уточняющие вопросы и повторять сформулированную проблему, чтобы проверить правильность ее фиксации.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин пока не приступал к подготовке к прямой линии. Он также отметил, что искусственный интеллект GigaChat поможет россиянам точнее формулировать обращения.