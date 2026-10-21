Песков подтвердил участие СМИ из недружественных стран в пресс-конференции Путина

Фото: kremlin.ru

Журналисты из недружественных стран смогут принять участие в большой пресс-конференции Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Примут участие. Да, (пригласим. – Прим. ред.) – так же, как и всегда это делаем", – приводит ТАСС слова представителя Кремля.

Большая пресс-конференция президента РФ состоится в декабре 2026 года. В этом году она также будет совмещена в одном формате с прямой линией Путина.

Подготовка к мероприятию началась еще в начале октября. В Кремле уточнили, что в рамках этой работы активно используются нейросети. В частности, для обработки обращений граждан будет применен искусственный интеллект от Сбербанка.