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13 октября, 11:52

Политика

Захарова заявила, что Россия открыта для всех СМИ

Фото: vk.ru/mid

Россия открыта для всех средств массовой информации. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на III Международном Екатерининском форуме, передает ТАСС.

По ее словам, если Россия не будет представлена на мировой арене, то это место займут те, кто станет распространять "русофобскую и антироссийскую информацию".

"Мы никогда ни от каких корреспондентов не закрываемся и не закрываем нашу страну", – подчеркнула Захарова.

В подтверждение своих слов официальный представитель МИД предложила обратить внимание на количество иностранных представителей, которые приезжают в Россию на различные форумы.

К исключению дипломат отнесла корреспондента немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса, который публично призывал к уничтожению русских. Журналиста объявили в международный розыск, в России ему грозит тюремное заключение. Захарова охарактеризовала его как "прямого экстремиста" и "душевнобольного".

Ранее официальный представитель МИД ответила на обвинения американского сенатора и экс-астронавта Марка Келли в адрес российских космонавтов, который назвал их "ворами". По его словам, россиянам якобы важнее "найти что украсть" в космосе, чем добиться там успеха. В ответ Захарова подчеркнула, что российские космонавты украли только победу в космической гонке у США.

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