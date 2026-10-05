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05 октября, 12:10

Политика

Захарова с иронией отреагировала на публикации о переброске Эстонией войск

Фото: vk.ru/mid 11:59

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о передислокации эстонских военных к российским границам. Об этом сообщает РИА Новости.

В беседе с журналистами она напомнила, что на последней странице газеты "Комсомольская правда" публикуют анекдоты и фотографии девушек. По мнению Захаровой, подобные новости больше подходят именно для такого раздела.

Информация о том, что Эстония направляет своих военных ближе к границе с Россией, ранее распространилась в западных СМИ. Журналисты указывали, что Таллин следует стратегии "активной обороны", чтобы не допустить возможного вторжения.

При этом в российском Совфеде расценили действия прибалтийского государства как провокацию. Как отметил сенатор Григорий Карасин, подобные маневры Эстонии и других сопредельных РФ стран не должны смущать Москву, указывали сенаторы. Любые действия соседних стран анализируются профильными ведомствами, а попытки оказать давление на Россию останутся безрезультатными, резюмировали в СФ.

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