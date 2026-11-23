Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Утвержденный ГОСТ делает русскую кухню узнаваемым национальным продуктом и помогает говорить с российскими и иностранными гостями на понятном языке гастрономии. Об этом ТАСС заявил член комитета Госдумы по культуре Сангаджи Тарбаев ("Новые люди").

Депутат напомнил, что ранее затрагивал вопрос о создании подобного стандарта в рамках решения задач развития отечественного рынка туризма. Депутат даже выступал с предложением разработать стандарты российского гостеприимства с опорой на национальную культуру.

"Чтобы вместо или наряду с турецким хаммамом путешественнику были предложены русские бани, чтобы наряду с английским завтраком в отелях были представлены российские национальные гастрокультуры", – объяснил Тарбаев.

По его словам, появление стандарта русской кухни стало важным шагом по утверждению гастрономического наследия России. Парламентарий подчеркнул, что в документе не указывается, сколько соли необходимо добавить, а формируются основы и задается пространство для творчества.

Чтобы выявить эти основы, провели серьезную исследовательскую работу с историческими источниками и сохранившимися рецептами. В предложенной версии ГОСТа, например, для оливье допустили два варианта – массовый (современный) и исторический.

"ГОСТ для перечня блюд русской кухни носит рекомендательный характер. За то, что в кафе борщ не соответствует граммовкам Росстандарта, никто никого не оштрафует", – добавил Тарбаев.

Обязательства накладываются только в том случае, если заведение публично объявит, что блюдо соответствует ГОСТу.

В России новый ГОСТ на русскую кухню утвердили 11 ноября 2026 года. В стандарт вошли колобки, борщ, щи, бефстроганов, компот, а также традиционные русские – приправы хрен и горчица. В окончательную версию первой редакции стандарта включили более 130 блюд. В дальнейшем список будет регулярно пересматриваться и обновляться.