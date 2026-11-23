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В Крыму задержан россиянин 1990 года рождения, который передавал военной разведке Украины сведения о местонахождении бывшего сотрудника министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики (МГБ ДНР). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По информации ведомства, действия мужчины квалифицированы как государственная измена в форме шпионажа. Как утверждают в ФСБ, фигурант выполнял задание куратора: он сообщил противнику, где на территории полуострова находится бывший работник МГБ ДНР, а также передал адрес его проживания. Сведения предназначались для организации убийства этого человека.

На украинскую разведку мужчина вышел самостоятельно, установив контакт с сотрудником Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины в иностранном мессенджере.

Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Краснодарском крае сотрудники ФСБ пресекли подготовку теракта в отношении военнослужащего. Сотрудники украинских спецслужб передали гражданину России координаты тайника с взрывными устройствами. Злоумышленник был задержан, возбуждено уголовное дело о государственной измене. Фигуранта заключили под стражу.

