На Кубани задержан агент СБУ за подготовку теракта против российского военного

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В Краснодарском крае пресекли подготовку теракта против военнослужащего. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, россиянин 1957 года рождения имеет вид на жительство на Украине, а в 2025 году находился в Киеве, где наладил взаимодействие с сотрудником Службы безопасности Украины. По заданию украинской спецслужбы он и отправился в Россию.

"Действуя по заданию куратора, он прибыл в Краснодарский край с целью проведения рекогносцировки береговой линии Черноморского побережья для последующей передачи полученных сведений противнику", – говорится в сообщении.

В дальнейшем мужчине поручили подготовить диверсионно-террористический акт в отношении российского военного. Злоумышленник получил координаты тайника с взрывными устройствами, однако был задержан.

В настоящее время задержанный заключен под стражу. Против него возбуждено уголовное дело о государственной измене.

Ранее российские силовики задержали в Ленинградской области 48-летнего местного жителя за подготовку диверсии на объекте железнодорожного транспорта. По информации ФСБ, мужчина действовал по заданию куратора с Украины. Он собирал данные о размещении объектов Вооруженных сил РФ и заправочных станций в Санкт-Петербурге и Ленобласти.