ФСБ задержала жителя Ленобласти за подготовку диверсии на железной дороге

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Российские силовики задержали в Ленинградской области 48-летнего местного жителя за подготовку диверсии на объекте железнодорожного транспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, мужчина действовал по заданию куратора с Украины. Он собирал сведения о размещении объектов Вооруженных сил России и заправочных станций в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

У задержанного изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство с массой взрывчатого вещества 5 килограммов, а также смартфон. В телефоне, как уточнили в ЦОС, была переписка с членами террористической организации Украины.

Ранее правоохранители задержали гражданина России, который направлял украинским спецслужбам координаты расположения военных объектов в Запорожской и Херсонской областях.

Житель Мелитополя самостоятельно связался с представителем запрещенной украинской террористической организации и по его заданию собирал и передавал сведения о местах дислокации объектов территориальных органов военной полиции, рассказали в ФСБ.